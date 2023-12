13° e contratação de temporários deve movimentar a economia na Capital

Conforme dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o 13º deve injetar cerca de R$ 291 bilhões na economia brasileira. O montante equivale a aproximadamente 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB).

Com a disponibilidade de contratação temporária, o comércio espera o maior número de contratações de trabalhadores dos últimos dez anos devido às festas, com o preenchimento de 2,5 mil vagas em Campo Grande.

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), disponibilizou em seu portal uma aba especial com as oportunidades de contratação temporária. A expectativa da fundação aponta para 13 vagas abertas diariamente para entender o comércio e demais empresas, neste período de fim de ano.

Para o comércio, a concentração da parcela do 13⁰ no mês de dezembro representa o período de maior aquecimento das vendas. Historicamente, a chegada do último mês do ano coincide com um avanço médio de 25% nas vendas.

A abertura estendida do comércio nesses dias de festa, deve contribuir para a movimentação econômica esperada. O comércio vai funcionar em horário especial. Entre hoje e amanhã, as lojas podem abrir até às 20 horas. De segunda (11) a sábado (23) poderão ficar abertas até às 22 horas. Já nos domingos, 10 e 17, o comércio pode abrir entre às 9h e 18h. Na véspera do Natal e do Ano Novo, o atendimento ocorre até às 17h e 16h, respectivamente. Exceção para estabelecimentos localizados em shoppings e centros comerciais.

*Com informações: PREFCG