19 empregadores foram flagrados utilizando mão de obra análoga à escravidão em MS

Uma nova atualização do cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão, a chamada “lista suja”, foi divulgada pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

Seis empregadores de Mato Grosso do Sul foram incluídos na atualização de abril. Ao total, MS tem 19 empregadores na lista suja. 18 empregadores são proprietários de fazenda. 187 pessoas foram encontradas em situação análoga à escravidão.

A inclusão de empregadores flagrados na situação ilegal ocorre desde 2003, sendo atualizada semestralmente pelo Ministério com a finalidade de dar transparência aos atos administrativos que decorrem das ações fiscais de combate ao trabalho escravo e só ocorre quando da conclusão do processo administrativo que julgou o auto específico de trabalho escravo. A inserção no Cadastro permanece por 2 anos, sendo retirada da lista após esse período. Nessa atualização foram excluídos 17 nomes que completaram esse tempo de publicação.

São 289 empregadores na “lista suja” no país inteiro. A atualização incluiu 132 novos empregadores.