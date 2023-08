199 assistentes de educação infantil são convocados

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação), convoca mais 199 aprovados no processo seletivo de assistentes de educação infantil, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para efetivação no cargo.

Conforme o edital de número 11/2023-07, publicado no Diogrande desta segunda-feira (7), a convocação dos candidatos aprovados é para substituição de vagas remanescentes do processo seletivo para seleção e contratação de assistente de educação infantil, para substituir vacâncias e, portanto, sem aumento de despesas com pessoal.

Assim, os aprovados devem comparecer na Semed, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida.

Segundo a publicação, os candidatos devem comparecer no dia 11 de agosto, às 13h30. São 180 aprovados em ampla concorrência e 19 cotistas negros. Você confere a lista clicando aqui (na página 7).

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande