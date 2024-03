19° Encontro Estadual do Laço Comprido será realizado em abril

Um esporte consagrado e tem data para acontecer! O 19° Encontro Estadual do Clube do Laço será realizado de 04 à 07 de abril no município de Maracaju, no Centro-Oeste. A informação foi divulgada pela Federação de Clubes de Laço Comprido do Mato Grosso do Sul.

O esporte reúne habilidade, técnica e experiência. Para os amantes, também representa tradição e cultura e é sediado em várias cidades do estado como uma das principais atrações.

Em Maracaju, devido à tradição da pecuária, a população aprecia e acompanha todas as edições do evento. Neste ano, a dupla sertaneja Rick e Rener já está confirmada durante programação.

Vários competidores de diferentes regiões deverão participar, além de reunir famílias, crianças e adultos que gostam do esporte.

O evento tem o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Maracaju.