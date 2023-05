1ª Imersão Escola do Agro acontece nesta semana no Sindicato Rural de Maracaju

Começa nesta segunda-feira (15) um dos maiores eventos em cursos e qualificação voltados para o agronegócio de Maracaju. De 15 a 19 de maio acontece no Sindicato Rural de Maracaju a 1ª Imersão Escola do Agro, com 175 vagas distribuídas em diferentes cursos e treinamentos, em aulas práticas e teóricas. A ideia é oferecer o conhecimento para quem precisa e quer trabalhar nas propriedades rurais da região, sabendo operar grandes máquinas agrícolas.

Na programação, estão temas como Colheitadeiras, Pulverização, Pulverização com Drones, Piloto Automático/GPS/Conectividade/FIEL VIEW e Plantadeiras. Cada curso com sua carga horária de um a dois dias. Uma completa imersão de aprendizado voltado para o trabalho no campo e na operação de maquinários agrícolas. Os cursos são pagos, mas com valores bem acessíveis que variam de R$ 100 a 350 reais.

O Sindicato Rural de Maracaju está apoiando a realização desse evento porque entende a necessidade e a demanda por mais qualificação profissional na área do agronegócio e porque acredita que, por meio da educação é possível melhorar a vida das pessoas.

Quem organiza o evento é o Especialista em Colheita Mecanizada com uma trajetória de 18 anos no agro em Maracaju, Willian Xandó. Com ele, várias empresas e multinacionais estão patrocinando como exemplo a Bayer, a Stara/Tecnomaac, a Agrícola Kanadá, Hidratop, Matra, GPS Tronic, Valmar e AgroTorno e, ainda, a Fundação MS.

Nomes de várias regiões do Brasil compõe a lista de quem vai ministrar as aulas e com larga experiência profissional na área como Alex Spindola, Pedro Torres, Cleber Pierobon, e outros.

Os cursos serão realizados pela manhã e à tarde com carga horária das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h, no sindicato.