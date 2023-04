1ª Imersão Escola do Agro será em maio no Sindicato Rural

Oportunidade de qualificação no agronegócio! De 15 a 19 de maio será realizado no Sindicato Rural de Maracaju um importante evento para promoção do conhecimento no setor. É a 1ª Imersão Escola do Agro, com 175 vagas distribuídas em cursos e treinamentos, em aulas práticas e teóricas.

Na programação, estão temas como Colheitadeiras, Pulverização, Pulverização com Drones, Piloto Automático/GPS/Conectividade/FIEL VIEW e Plantadeiras. Cada curso com sua carga horária de um a dois dias. Uma completa imersão de aprendizado voltado para o trabalho no campo e na operação de maquinários agrícolas. Os cursos são pagos, mas com valores bem acessíveis que variam de R$ 100 a 350 reais.

O Sindicato Rural de Maracaju está apoiando a realização desse evento porque entende a necessidade e a demanda por mais qualificação profissional na área do agronegócio e porque acredita que, por meio da educação é possível melhorar a vida das pessoas.

“Essa moçada está de parabéns. Nós estamos oferecendo o espaço do parque e apoiando essa imersão porque é uma grande chance de muita gente fazer os cursos e aproveitar novas vagas no mercado do agro aqui na região. Sem dúvidas que será um sucesso”, destacou o presidente do Sindicato, Fabio Olegário Caminha.

Os cursos serão realizados pela manhã e a tarde com carga horária das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h, no Sindicato.

Inscrições

Para se inscrever basta procurar o Sindicato Rural de Maracaju, localizado na Rua Waltrudes Ferreira Muzzi, número 686, no bairro Egídio Ribeiro em Maracaju. O telefone para contato é: (67) 3454 2565.