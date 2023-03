1ª Semana Municipal do Artesanato já começou

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), realiza até domingo (19), a 1ª Semana Municipal do Artesanato. O evento teve início nesta quarta-feira (15), no Armazém Cultural.

No muncípio, a lei nº 6210, em vigor desde 2019, já havia instituído a Semana do Artesanato e Dia do Artesão, que tem sua estreia nesta semana. Os visitantes poderão contemplar peças de artesanato variadas de 160 artesão, além das atrações culturais, gastronomia seca comcompotas, pães caseiros e doces diversos e a exposição dos vencedores do 1º Prêmio Ipê.

A secretária adjunta de Cultura e Turismo, Clarice Benites, afirma que o principal objetivo do evento é promover a visibilidade dos artistas locais. “Além de consolidarmos a lei, estamos promovendo o artesanato da nossa capital. Aqui, os visitantes podem encontrar peças de artesanato indígena, quilombola, peças criadas por mulheres, por artistas de diversas regiões da cidade".

A 1º Semana Municipal do Artesanato acontece de 15 a 19 de março, das 16h às 21h, no Armazém Cultural, localizado na Avenida Calógeras, 3065. A entrada é gratuita.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande