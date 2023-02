1º Festival de Todos os Povos será realizado em MS

A primeira edição do Festival de Todos os Povos (Festop) está marcada para ser realizada entre os dias 14 e 16 de abril em Dourados. O evento conta com diversas atrações culturais e promete um fim de semana com muita música, artes cênicas, literatura, artesanato e gastronomia na praça Antônio João, na segunda maior cidade do estado. Diversas atrações já estão confirmadas, indo desde o grupo indígena de rap Brô MC's até a Orquestra Sinfônica da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados).

A demais apresentações confirmadas são Soul Ra, Caio Borda, Emanuel Marinho, Kleber e Kleberson, Não Tem Hora, Dagata e os Pé Vermeio, Miliano, Sucata Cultural, Made in 90, Grupo de Dança Studio Jacy Brasileiro, Grupo de Dança Canto Kaiwoá e o grupo Sampri.

Além de música, haverá também apresentações de dança, poesia, artistas circenses, além das feiras de artesanato e literatura. Em parceria com a Unigran (Centro Universitário da Grande Dourados), ocorrerá o Festival Gastronômico, com oito barracas oferecendo pratos típicos representativos das diversas colônias que migraram para Dourados.

A programação completa, com horários e ordem das apresentações definidas ainda não foi divulgada, mas isso deve ocorrer nos próximos dias.