1° trimestre registra mais da metade dos casos de violência contra idosos que todo ano passado

No próximo dia 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Em Mato Grosso do Sul, só no primeiro trimestre de 2023, de acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania já foram oferecidas cerca de 830 denúncias de violência contra idosos. Metade dos casos foram registrados em Campo Grande, as principais vitímas são mulheres.

Nesta terça-feira, no Jornal da CBN, o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB/MS, Nelson Alfonso explicou que este número pode estar subnotificados isso porque existem casos que violencia contra a mulher que não especificam que se trata também de uma pessoa idosa.

Em caso de denúncia basta ligar para o disque 100.

