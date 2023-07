Em Campo Grande, 21 motociclistas perderam a vida no primeiro semestre

Andar de moto para muita gente pode ser um estilo de vida, agilidade na locomoção ou principal meio de transporte da família. De acordo com o Detran/MS, só este ano, 4.804 condutores tiraram a carteira de habilitação, categoria ‘A’, específica para motos, no estado.

Por ser um veículo aberto, os condutores de moto são mais vulneráveis aos acidentes de trânsito e são também os principais impactados. De janeiro a julho de 2023, 21 motociclistas perderam a vida no trânsito da Capital, de acordo com o Grupo de Análise de Sinistros de Trânsito (G.A.A.T).

Silvio César Calça, 52 anos, anda de moto há mais de 20 anos. Segundo o condutor, apesar do risco, ele afirmou que nunca se envolveu em um acidente. Para ele, o mais difícil na rotina com a moto é enfrentar a exposição às mudanças climáticas.

“Chuva e frio. Quem anda de moto sabe, tem que carregar capa de chuva, uma blusa a mais e também a insegurança de andar de moto”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por outro lado, o motociclista compara as vantagens da moto com o carro. Entre os pontos positivos, ele enumerou a agilidade, economia de combustível e custo de manutenção.

“Congestionamento em Campo Grande, de moto automaticamente você chega mais rápido aos compromissos; preço dos combustíveis - moto é muito mais econômica e aí você economiza; além do valor das peças para as motos que são mais baratas”.

Quem acompanha a rotina do trânsito na Capital, como o comandante do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito, Tenente-Coronel PM Elcio Almeida, o respeito às leis de trânsito e a prudência são os principais aliados de quem anda de moto.

“As imprudências causadas pelos motociclistas sem necessidade, alta velocidade, por vezes passando pelo semáforo que não está permitido, não são todos, mas temos alguns com um comportamento um pouco mais agressivo dos motociclistas e tem acontecido os acidentes com gravidade. Hoje do número total de acidentes atendidos pela nossa unidade, 60% tem envolvimento de motociclistas. Então dirija com cuidado, com atenção, se está conduzindo se liga no trânsito, a motocicleta tem que andar o mais à direita da via”.