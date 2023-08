25ª Conferência Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro reúne mais de 600 pessoas

Neide Rodrigues, presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande-MS e Região, esteve presente no jornal CBN Campo Grande desta quarta-feira (16), e contou sobre a 25ª Conferência Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, que reuniu 636 delegados sindicais do Brasil.

De acordo com Neide, assuntos como saúde dos trabalhadores, Reforma Tributária e a digitalização dos serviços foram abordados durante a Conferência. "Com a digitalização, a gente pode ter um prejuízo ao atendimento ao público", afirmou a presidente do SEEBCG/MS.

Neide também ressaltou a responsabilidade dos bancos com a proteção dos clientes/usuários com possíveis golpes nos meios digitais. "O papel do Sindicato é discutir e fazer a cobrança do atendimento de qualidade". Confira a entrevista na íntegra: