2ª Maratona de Campo Grande movimenta final de semana na Capital

O relógio marcava 6h e o sol, ainda bem tímido, foi surgindo aos poucos quando uma multidão de pessoas começou a tomar conta das vias da capital sul-mato-grossense neste domingo (2). Em meio a uma temperatura agradável e percurso evidenciando as principais belezas naturais, arquitetônicas e pontos turísticos da Cidade Morena, a segunda edição da Maratona de Campo Grande dobrou o número de participantes, com mais de dois mil corredores na rua, e se consolidou como uma das provas mais atrativas e organizadas do País.

A competição teve o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), Fundação de Turismo (Fundtur) e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), com patrocínio máster da MSGás (Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul).

Além da tradicional prova de 42 quilômetros (km), o evento incluiu os trajetos de sete e 21 km para reunir democraticamente todos os amantes de corrida de rua, do iniciante ao avançado. A largada foi dada dos altos da avenida Afonso Pena, na Cidade da Maratona, e os corredores tiveram a oportunidade de passar por pontos estratégicos da capital, como o Bioparque Pantanal, a Rua 14 de Julho, o Horto Florestal e o Parque dos Poderes. Tudo isso em meio ao encanto do chão forrado por flores de ipê, típica árvore com florada característica nesta época do ano, formando “tapetes” de várias cores: rosa, amarelo, roxo.

Para o governador Eduardo Riedel, a Maratona apontou o potencial esportivo, turístico e econômico de Mato Grosso do Sul, recebendo corredores e famílias das mais diversas partes do país. Somando-se toda a programação, de sexta-feira (30) a domingo (2), cerca de sete mil pessoas circularam pelo evento. “A Maratona de Campo Grande veio para ficar. É um evento atrativo, com divulgação a nível nacional e boa premiação aos participantes, sendo que alguns vieram de muito longe para estar aqui. Tudo isso é capaz de movimentar um fluxo econômico, aquecer o turístico, além de colocar em destaque o potencial esportivo e o amor do sul-mato-grossense por corrida de rua”, afirmou Riedel.

Organizadora da prova, Kassilene Cardadeiro, exaltou a qualidade técnica do evento, que teve estratégia logística planejada há seis meses. Apesar da interdição de grandes vias da cidade, a estrutura montada não interferiu na mobilidade urbana. “Nosso objetivo é colocar Mato Grosso do Sul no cenário das grandes provas brasileiras e estamos conseguindo, acredito estamos no caminho certo. Dobramos o número de participantes e o percurso mostrou, de fato, a cidade de Campo Grande, com os principais pontos turísticos”.

A maratona reuniu competidores de vários estados brasileiros, dentre eles Pedro Spoladore, 39, que veio do interior de Mato Grosso para competir, e elogiou a organização. “A corrida foi muito boa, o percurso passando pela cidade é muito bom correr aqui, o clima é mais ameno, e bem na época de floração do Ypes”, afirmou em entrevista à CBN Campo grande.

