378 km de rodovias serão recuperadas em MS

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Suzano, empresa de papel e celulose, firmaram uma parceria para recuperar 378 quilômetros de cinco rodovias não pavimentadas nas regiões de Ribas do Rio Pardo, Água Clara e Camapuã.

Os serviços serão executados em 10 trechos das rodovias MS-357, MS-340, MS-456, MS-338 e MS-324. Os 66 quilômetros da MS-338 e da MS-357, ao norte da BR-262, serão recuperados de maneira imediata e prioritária. Assim como em 105km da MS-456, MS-357 e MS-340, ao sul da rodovia federal. Os demais trechos serão executados em 2024.

As estradas serão recuperadas com arenito e brita graduada, dando melhores condições de tráfego aos veículos.

A parceria é importante para a região de florestas plantadas, pois vai melhorar o escoamento da produção e contribuir para o desenvolvimento econômico da região.

“Serão mais de 255 mil toneladas de brita executadas até 2024. Nós da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e da Seilog vamos misturar, transportar e aplicar o material na pista. Já a empresa vai fornecer a matéria-prima”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, Helió Peluffo Filho.

A Suzano investe cerca de R$ 20 bilhões em Ribas do Rio Pardo, onde está construindo uma fábrica de celulose. A unidade deve entrar em operação no segundo semestre de 2024.

*Com informações da Seilog