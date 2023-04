40 bairros recebem serviços de manutenção nesta semana

Com a parada das chuvas, mais de 40 bairros estão recebendo serviços de manutenção do poder público municipal em Campo Grande nesta semana. Ainda nesta quinta-feira (27), as equipes realizam serviços como troca de luminária, limpeza, podas, manutenção de vias não pavimentadas e tapa-buraco em mais de 20 bairros e na Zona Rural.

Os reparos são realizados por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), com apoio das equipes de manutenção de vias pavimentadas e um caminhão bomba de veneno para extermínio de pragas.

As vias não pavimentadas da cidade também estão recebendo reforço na atuação da Prefeitura com cascalhamento e patrolagem dos trechos mais atingidos pelas chuvas, sobretudo nas vias por onde passam linhas de ônibus como nos bairros Jardim Noroeste, Jardim Centenário, Vila Volpe e Nova Campo Grande.

Atendimentos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na segunda-feira (24), agentes municipais bateram o recorde de buracos tapados com 2.950 execuções. Os serviços de manutenção podem ser solicitados por meio do “Fala Campo Grande” disponível no telefone 156 ou pelo site.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande