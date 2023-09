42 % das operações de Pix sofrem alguma tentativa de golpe

Nesta terça-feira (05), o colunista da CBN CG, Hudson Garcia, alertou sobre as diversas modalidades de golpes financeiros. Cerca de 9,6% são vítimas de fraudes através de transação de Pix. Os idosos são alguns dos alvos favoritos dos golpistas, no entanto, não são os únicos, 8% das vítimas são pessoas com idade entre 40 a 59 anos.

“Os golpes envolvem em média cerca de R$3 mil. Pessoas como menor poder aquisitivo são o principal alvo, o que impacta diretamente na vida financeira[…]Os golpes mais frequentes são whatsapp clonado. Dica: sempre conferir com quem você está conversando por outro meio de comunicação”, alertou o economista. Acompanhe a análise.