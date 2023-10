4º Feirão das Oportunidades Funsat oferta mais de 2.000 vagas

Com o objetivo de conectar empresas contratantes e trabalhadores que buscam uma oportunidade no mercado formal, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) vai realiza hoje, das 08h às 14h, a 4ª edição do Feirão de Oportunidades Funsat. Com mais de 2 mil vagas de emprego nas mais diversas áreas e funções, a iniciativa acontecerá no Senac Hub Academy, localizado na Rua Francisco Cândido Xavier, 75 – Centro.

A proposta do feirão é agilizar o trâmite dos recrutamentos, uma vez que os processos de seleção e contratação são realizados na mesma data e local. Uma oportunidade única para contratações de forma prática e rápida, possibilitando o contato entre trabalhadores e empregadores após o processo de triagem e, posteriormente, entrevista.

Entre os parceiros confirmados nesta edição estão: MRV Construções; Mais Q Pão Conveniências; Coca-Cola; Teca Florestal; Supermercados Gauchão; Grupo Pereira, Assaí Atacadista; Laboratório Sabin; Real Food Alimentação; Sementes Pastoforma e Nunes Supermercado.

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta aos candidatos que compareçam ao feirão portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.

Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585 – ramal 5826 ou presencialmente na Funsat, que fica na rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória.

