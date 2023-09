63 municípios seguem sob alerta de tempestade em MS 

O sábado (09) continua com tempo instável em Mato Grosso do Sul, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). A previsão indica probabilidade para ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, podem ocorrer tempestades com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, com destaque nas regiões sul, sudoeste e central.

Essas instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. Além disso, a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de chuvas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 63 municípios do estado estão na área de ocorrência de tempestade, nas regiões sudoeste, pantanal sul e centro-norte de Mato Grosso do Sul. O aviso que começou ontem (08), termina neste sábado, às 10h. Ainda segundo o alerta, o acumulado de chuva pode variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, já os ventos intensos podem alcançar a velocidade de 40-60 km/h, com possibilidade de queda de granizo.

No domingo (10), o tempo volta a ficar estável, com sol e variação de nebulosidade devido ao avanço do sistema de alta pressão atmosférica. Porém não se descartam pancadas de chuvas bem isoladas no estado do Mato Grosso do Sul.