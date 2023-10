80 mil famílias trabalham na agricultura familiar no Estado

Com vocação para o agronegócio, Mato Grosso do Sul reune no campo produtores rurais de todo perfil, como por exemplo os agricultores familiares. No Estado, este tipo de trabalhador rural soma mais de 80 mil famílias entre povos tradicionais e quilombolas.

Nesta terça-feira (03), o Jornal CBN CG, conversou com o secretário-executivo de Agricultura Familiar, de Povos Originários e Comunidades Tradicionais da Semadesc - MS, Humberto de Mello Pereira. Durante a conversa, ele contou que atualmente a produção dos agricultores familiares tem demonstrado fortalecimento no Estado. "Só no último ano, aumentou cerca de 4% o volume de produtos comercializados no Ceasa vindo da agricultura familiar".

Para garantir que o grupo seja atendido no Plano Plurianual Estadual, Pereira explicou que realizou neste primeiro semestre um encontro de Conferências Regionais da Agricultura Familiar de MS. De acordo como secretário-executivo, este material será enviado a Assembleia Legislativa para subsidiar as demandas do setor. Ele ainda destacou a disponibilidade de crédito rural para os agricultores familiares dentro do Plano Safra 2023. Ao todo foram destinados R$400 milhões. Deste total, quase R$200 milhões já foram contratados. Acompanhe a entrevista completa.