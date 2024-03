81% dos córregos e rios da Capital atingem a classificação "Boa" no programa Córrego Limpo

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), traz a público a 15ª Edição do Relatório Anual da Qualidade das Águas Superficiais de Campo Grande, que apresenta dados cruciais sobre a preservação dos nossos córregos e rios.

O documento destaca as atividades realizadas pelo Programa Córrego Limpo, em parceria com a concessionária de água e esgoto que atende à Capital, desde 2009. O Programa tem como objetivo monitorar a qualidade das águas superficiais, realizando coletas em pontos estratégicos do Rio Anhanduí e dos córregos urbanos.

Ao longo dos anos, o Programa expandiu suas operações, aumentando o número de pontos de monitoramento de 67 para 83, distribuídos em nove microbacias. Para comunicar os resultados de forma acessível à população, o Índice de Qualidade das Águas, foi adotado, mostrando uma predominância da condição de qualidade BOA ao longo dos anos.

Em 2023, houve um aumento significativo no número de indicadores de qualidade classificados como BOA, alcançando 81%, em comparação com anos anteriores. Por outro lado, o índice de qualidade RUIM diminuiu para 2%.

Além do monitoramento da qualidade da água, o Programa Córrego Limpo realiza fiscalizações para identificar irregularidades, como o lançamento inadequado de esgoto e água servida. Durante 2023, foram realizadas 6.600 vistorias, resultando em 1.195 notificações.

Para promover transparência, foram instaladas placas informativas em pontos de monitoramento, permitindo que os cidadãos verifiquem a qualidade da água e acessem os relatórios anuais desde 2009 através de um QRCode disponível nas placas. Esta iniciativa visa conscientizar sobre a importância da preservação da água, recurso essencial para a vida.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Campo Grande