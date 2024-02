No primeiro mês do ano, 862 novas empresas foram abertas no Estado

Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 862 novas empresas durante o mês de janeiro deste ano. Conforme a Junta Comercial de MS (Jucems), os registros históricos mostram recorde mensal. Na capital, foram 364 empresas abertas.

Em segundo lugar Dourados assumiu 98 novos empreendimentos, Três Lagoas registrou 52 e Sidrolândia 23, em Chapadão do Sul resultou em 22, Corumbá foi 19, Nova Andradina e Ponta Porã obtiveram 17, Maracju e Paranaíba foram 13 empresas.

O setor de serviços foi o campeão da escolha dos empreendedores, com 579 empresas, em seguida vem o comércio com 249 e a Indústria com 34 novos registros.

Contudo, a proporção de empresas encerradas também mantém um indíce alto, foram 518 empresas finalizadas em janeiro de 2024.

Conforme a Jucems, ano passado os empreendedores ficaram mais confiantes. 2023 registrou 10 mil novas empresas em Mato Grosso do Sul, outro recorde em toda série histórica da Junta Comercial.

* Com informações da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc)