A 60 km de Maracaju, nova cooperativa inaugura 4 silos para armazenagem de soja e milho

Esta semana na região de Maracaju, município de Rio Brilhante, inaugura entreposto de uma das maiores cooperativas agroindustriais da América Latina, a Coamo. É mais uma unidade da cooperativa em Mato Grosso do Sul, com apoio do Governo do Estado, por meio do Procoop (Programa de Desenvolvimento e Fortalecimento do Cooperativismo).

"Esta região tem um grande potencial e a vida dos seus agricultores muda muito a partir deste dia. O potencial da cidade ao lado da Coamo e do setor produtivo é uma referência na qualidade de vida, no cooperativismo e do agronegócio. Isso só é possível por conta da atuação da Semadesc, por meio do Procoop", afirmou Walter Carneiro, da Secretaria de estado Semadesc, durante a inauguração.

Esta é a 19ª unidade da cooperativa no Estado, desde a chegada da Coamo em 2004, na região de Amambai. O novo entreposto da Coamo em Rio Brilhante conta com quatro silos com capacidade para 170 mil sacas, cada, totalizando mais de 40 mil toneladas de produtos armazenados, com três moegas, dois tombadores bitrem e armazém de insumos com 4 mil m², o que pode contribuir para a estocagem de grãos na região de Rio Brilhante e Maracaju.