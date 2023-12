A importância da revisão no veículo antes de viajar

Com a chegada do final do ano, chega também o período de férias de muitas famílias e esse é o melhor momento para viajar e curtir as festividades. Naturalmente, aumenta muito o fluxo de veículos nas rodovias e é preciso estar atento e realizar a revisão no carro para que a viagem ocorra com total segurança.

O mecânico e empresário Rafael Fragoso já recebeu em sua oficina procura por revisões para viagens neste fim de ano e fala sobre os principais itens que precisam estar em ordem no veículo para pegar a estrada.

Mecânico e empresário, Rafael Fragoso

"A primeira questão é o freio que é essencial no veículo, o segundo item é o pneu, é a data de validade do pneu, então com cinco anos o pneus já não tem um prazo de validade, já venceu e apresenta risco. E também de principal tem a suspensão, parte de amortecedor, porque também é um item de segurança, o carro sem amortecedor não te traz segurança nenhuma na estrada, é um carro que não te traz segurança em curva, é um carro que não te traz segurança em frenagem" explica Fragoso.

Empresário cuidadoso com o carro, Alciney Garcia

O empresário e analista de sistemas Alciney Garcia é um dos clientes que procurou Rafael para uma revisão no carro antes de viajar na próxima semana. Mas Alciney não faz revisão somente no momento de viajar, ele cumpre todos os prazos para manter o carro sempre bem cuidado e fala sobre a importância de realizar as revisões preventivas.

Revisão feita na oficina de Rafael Fragoso

"Eu acredito que se fizer revisão preventiva no veículo, trocar peça e coloca peça original igual valorizando, você sente a diferença, você evita de ter um problema futuro tipo a mecânica, se você não troca uma peça quando ela está dando sinais de que é necessário trocar, o que acontece? O carro vai dar problema lá na frente e quando dá problema aí o valor se torna duas ou três vezes muito mais caro fazer a troca do que fazer o preventivo, eu acredito no preventivo é o caminho mais correto sempre", afirma Garcia.

A Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas que sempre verifiquem se a documentação do veículo e a própria Carteira Nacional de Habilitação estão em dia. Além disso, a chefe do núcleo de comunicação da PRF em Mato Grosso do Sul, Stéfanie Amaral, fala sobre a a importância da revisão e conta que já verificou acidentes por falta de manutenção nos veículos nas estradas do estado.

"É muito importante se atentar à questão da revisão do veículo, que é uma atitude simples, mas que pode ajudar a evitar acidentes, porque é nesse momento que vai ser verificado se o veículo tem todas as condições para transitar de forma segura, se todos os sistemas dele, todos os itens obrigatórios estão presentes em bom estado de conservação. Em algumas situações nós já verificamos acidentes que foram ocasionados justamente por essa falta de revisão, que no momento que foi necessário o sistema de freio não funcionou, iluminação ou até mesmo os pneus não estavam em condições. O veículo não possuía, por exemplo, um cinto de segurança adequado para todos os usuários. Então são atitudes que podem não só ocasionar o acidente, mas também levar a consequências mais graves quando o acidente ocorre", destaca a PRF.

Fiscalização e conscientização nas estradas

E já pensando no aumento do fluxo de veículos nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal iniciou nesta segunda-feira (18) a operação Rodovida, que estará em vigor até o dia 18 de fevereiro de 2024, passando pelas principais festividades, como natal, ano novo e carnaval. Serão realizadas diversas ações educativas nas rodovias, junto também à outros órgãos estaduais para conscientizar a população, além da fiscalização.