A importância da vigilância da saúde no ambiente de trabalho

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta quinta-feira (27), a técnica da Coordenadoria de Vigilância do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Mato Grosso do Sul (Cerest-MS), Carini de Souza Luciano, falou sobre os cuidados para aumentar a saúde e segurança no ambiente de trabalho.

De acordo com a técnica, o Cerest está inserido na rede de atenção à saúde e realiza ações articuladas com toda a rede, tendo foco na vigilância, com o objetivo de saber porque há adoecimento e mortes de trabalhadores, identificando nos locais de atendimento se a pessoa que busca o serviço é trabalhadora ou não. Ela conta que também são realizadas ações com outras entidades e instituições em Campo Grande, Dourados, Corumbá e Três Lagoas.

Confira a entrevista completa: