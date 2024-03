A Sejuv oferece sete cursos gratuitos na Capital

Para quem busca por especialização, a Secretaria Municipal da Juventude está com inscrições abertas para diversos cursos.

Os cursos são gratuitos e serão realizados de 11 a 15 deste mês. Desde Noções Básicas em Inglês até Fundamentos do Marketing Digital, uma ampla gama de opções está disponível para atender a todos os interesses. Além disso, todos os cursos fornecem certificados aos participantes.

A Secretaria da Juventude está situada no endereço Rua 25 de Dezembro, 924, Edifício Marrakech. As inscrições devem ser feitas através do link.

Confira abaixo os detalhes dos cursos:

Noções Básicas em Inglês

Data: 11 a 15 de março

Horário: 8h às 11h30

Local: Secretaria Municipal da Juventude

Auxiliar de RH

Data: 11 a 15 de março

Horário: 8h às 11h30

Local: Secretaria Municipal da Juventude

Workshop – Fotografia como Fonte de Renda

Data: 13 a 15 de março

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Secretaria Municipal da Juventude

Depilação Egípcia

Data: 11 a 13 de março

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Unicesumar (Rua Euclides da Cunha, 1216, Jardim dos Estados)

Logística

Data: 11 a 15 de março

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Secretaria Municipal da Juventude

Atendente em Serviços para Pets

Data: 11 a 15 de março

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Secretaria Municipal da Juventude

Marketing Digital – Módulo I – Fundamentos do Marketing Digital

Data: 11 a 15 de março

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Parktec (Av. Rachid Neder, 760, Monte Castelo)