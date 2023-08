Calvície: Fatores da causa e formas de tratamento

O Dr. Baltazar Sanábria, cirurgião especialista em calvície, comentou ao vivo no programa CBN Campo Grande, os fatores que podem acometer a calvície em homens e mulheres, como e quando é possível recuperar saúde capilar e quais as consequências da Covid-19.

O número de pessoas com a doença tem aumentado, afirma Baltazar. Mas proporcionalmente, o hábito dos jovens tem levado à aceleração da calvície cada vez mais cedo.

Os fatores são genéticos, uns com mais propensão, outros com menos. Porém, o que leva a celeridade é o uso indiscriminado de anabolizantes, hormônios ou medicamentos com fins anabólicos.

Além disso, a calvície é uma doença gradativa e o tratamento é diferente para cada pessoa, pela variedade de graus. Em menor grau, o tratamento é feito com medicamentos orais ou aplicações. Já no grau mais elevado, entra a recomendação do transplante capilar.

COVID-19

O cirurgião confirma que a pandemia trouxe consigo a consequência da queda capilar, afetando pacientes que tinham predisposição à doença. A agressão da infecção no organismo foi tão forte que atingiu pelo menos 25% das sociedade.

Ele exemplifica que a cada quatro pacientes que tiveram COVID-19, teve problema acentuado com queda de cabelo. Ainda destaca que é possível fazer uma recuperação saudável dos fios que caíram, porém quem possui tendência à calvície, não consegue recuperar por completo.

TRATAMENTO E PESQUISA

Baltazar afirma que antes de qualquer procedimento, os pacientes passam por triagem e estudo, a fim de entender o caso particular de cada um. O consultório se destaca em nível nacional

Afirmou ainda que em seu consultório, mulheres que sofrem com alopecia (quadro de calvície) podem ser voluntárias na pesquisa. Precisam ter entre 18 a 65 anos, não podem estar em outro tratamento e residir em Campo Grande.

Basta entrar em contato: 67 999149-7896 / Falar com Natália.

