AABB e Unigran Capital conquistam títulos na Liga MS de Voleibol e se classificam para a fase final

A Liga MS de Voleibol 2023 definiu os últimos classificados para a fase final. No ginásio do Cemte (Centro Municipal de Treinamento Esportivo), em Campo Grande, a AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), no feminino, e Unigran Capital, no masculino, ficaram com o título da Região 6 (Centro).

A AABB venceu o Morena Vôlei por 2 sets a 1, com parciais de 26/24, 19/25 e 15/13. A UCDB ficou com o bronze.

No masculino, a Unigran Capital derrotou o Tatu Bola por 2 sets a 0 (25/16 e 25/23). A Associação Atlética Escolinha Pezão ficou com o bronze.

Continue Lendo...

A fase final da Liga MS, reunindo os campeões das seis conferências regionais, está marcada para acontecer entre 1º e 3 de dezembro, em Campo Grande. O local das disputas será confirmado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com os resultados, as equipes seguintes estão classificadas para a fase final:

Feminino

Região 1 (Noroeste): Corumbá

Região 2 (Sul): Sete Quedas

Região 3 (Leste): Nova Andradina

Região 4 (Centro-Sul): Dourados

Região 5 (Sudoeste): Maracaju

Região 6 (Centro): AABB

Masculino

Região 1 (Noroeste): Aquidauana

Região 2 (Sul): Sete Quedas

Região 3 (Leste): Cassilândia

Região 4 (Centro-Sul): Dourados

Região 5 (Sudoeste): Ponta Porã

Região 6 (Centro): Unigran Capital