Abastecimento de medicação será regularizado no CEM da Capital

Por meio do canal interativo durante o Jornal CBN Campo Grande (99932-3500), o ouvinte Carlos Takagi, que mora na vila alba, na Capital, relatou a falta de alguns medicamentos no Centro de Especialidades Médicas (CEM), entre eles Diosmina e Daxozomina. Em resposta, a Secretara Municipal de Saúde (Sesau) informou, via assessoria de comunicação, que a situação está prestes a ser regularizada.

Segundo a assessoria da Sesau, no caso do Diosmina o abastecimento deve ser regularizado nos próximos dias porque a compra já foi feita e o fluxo de dispensação, que é a entrega, está sendo reformulado.

Já sobre o Doxazomina, o processo de compra está em andamento e deve ser regularizado o mais breve possível.

A assessoria esclarece, ainda, que atualmente o estoque de medicamentos do município está com índice de abastecimento superior a 80%, com faltas pontuais, devido ao atraso na entrega por parte dos laboratórios e empresas, falta de matéria-prima ou entraves burocráticos em relação aos processos licitatórios.