Abate de bovinos cresce 7,3% em novembro, mas registra queda na comparação anual

O Relatório de movimentação de bovinos elaborado pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro/MS), registra que o estado abateu 340,3 mil animais em novembro de 2023. Em comparação com outubro, o aumento foi de 7,33%, quando 317,1 cabeças foram abatidas. No acumulo dos onze meses deste ano, Mato Grosso do Sul destinou 3,25 milhões para abate, representando queda de 0,69% em relação ao igual período de 2022, que havia abatido 3,27 milhões de cabeças.

Do número de animais produzidos, 1,67 milhão foram bovinos, 4,43% a mais que o número produzido em 2022. Os números foram divulgados pelo Boletim Casa Rural - Economia e Mercado, elaborado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul).

Em novembro, a exportação de carne bovina in natura de MS sofreu aumento de 28,38% em valores e 22,25% em volume, ao comparar com o mês de outubro. Foram US$ 88,18 milhões gerados em receita e 18 mil toneladas em volume. Com relação ao resultado do mesmo período do ano passada, o aumento foi de 15,59% na receita e 18,55% no volume.

Entre os destinos dos produtos sul-mato-grossenses, a China, se manteve no primeiro lugar, com 26,91% do faturamento e o equivalente a 45,1 mil toneladas. Os embarques para o país asiático aumentaram 56,53% de outubro para novembro.