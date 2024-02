Abate de fêmeas mantém escalas das indústrias frigorificas mais folgadas

Yago Travagini, analista de mercado da Agrifatto, falou sobre o mercado do boi gordo e o impacto mais expressivo do abate de fêmeas no país, elevando a oferta e mantendo as escalas da indústria frigorífica mais folgadas. O entrevistado do CBN Agro falou também sobre a expectativa para o ano de 2024 de manutenção de preços para arroba do boi gordo, que tem tendência para estabilidade.

Confira a entrevista na íntegra: