Abates de bovinos no Brasil dão sinal de arrefecimento em março

Há uma percepção de redução de abates de bovinos no mês de março, pelo menos ao considerarmos os registrados no SIF- Sistema de Inspeção Federal. Ao observar que o primeiro trimestre mantém uma participação de fêmeas mais elevado que nos últimos dois anos. A porcentagem no total chega a 41%, números que fica em torno de 1,5 p.p. mais alto que o mesmo período do ano passado. Em linhas gerais, os dois primeiros meses do ano de 2024 tiveram abates muito intensos de machos e, principalmente, de fêmeas.

No mês de março, apenas com dados federais, houve redução tanto para machos, quanto fêmeas, 4,5% e 13,8%, respectivamente. Na expectativa, nos traz uma atenção de que o final da safra de pasto de bois possa ter um impacto menor, amenizado pelo arrefecimento de oferta.

Uma questão relevante, ponto comum, é a visão de oferta bem menor de bezerros desmamados em 2025 e 2026, causado por um grande abate de fêmeas em idade reprodutiva desde 2022.

Confira a coluna CBN Agro Mercado na íntegra: