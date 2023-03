Abates de bovinos no estado foi o terceiro maior do país em 2022

Mato Grosso do Sul abateu mais de 3,2 milhões de cabeças de gado em 2022, um aumento de mais de 320 mil cabeças em comparação a 2021. Os números representam 11% dos abates nacionais, que contabilizou mais de 29,8 milhões de cabeças em 2022.

De acordo com dados divulgados pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foram abatidos 56,1 milhões de cabeças de suínos no país, representando um aumento de mais de 3 milhões de abates em comparação a 2021, alcançando um patamar recorde. Mato Grosso do Sul teve um aumento de 236 mil abates comparado ao ano anterior.

Outro destaque foi o abate de frangos que teve a segunda maior série histórica. No país foram abatidos 6,11 bilhões de cabeças de frangos. O estado teve um aumento de 119 mil abates.

Em relação a aquisição de couro, MS segue sendo o vice-líder no ranking nacional com 16,6% da participação nacional, e um aumento de 347 mil peças.