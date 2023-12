Abatido pela rejeição

O MDB não estabeleceu um prazo para o ex-governador André Puccinelli derrubar a grande rejeição à sua pré-candidatura a prefeito de Campo Grande. Mas as lideranças estão conscientes do prazo exíguo para mudar o cenário negativo do ex-governador. Hoje, nas pesquisas para consumo interno, André desponta como preferido do eleitorado, bem como se destaca como o mais rejeitado dos pré-candidatos a prefeito.

E como o partido não pode perder tempo, a ideia é buscar costurar acordo com outros partidos depois do carnaval. André Puccinelli não deverá ficar fora das conversas políticas mesmo com sua pré-candidatura inviabilizada.

Dentro do partido, as lideranças destacam a maturidade política de André aceitar ficar fora da disputa eleitoral por falta de respaldo popular.

Mas até lá, André estará trabalhando para aumentar o seu cacife político e, sobretudo, eleitoral.

