Aberta inscrições para curso de habilidades profissionais para o primeiro emprego

Estão abertas as inscrições para o curso de Habilidades Profissionais para o Primeiro Emprego, oferecido pela Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv). As aulas serão gratuitas e ministradas no período noturno, das 18h30 às 21h, de 13 a 16 de março, no Instituto Social Ajudar e Cuidar, localizado na Rua Acaia, 214, no Jardim Tarumã.

O objetivo do curso é preparar os jovens para ingressar no mercado de trabalho. As aulas vão abordar temas como o mercado de trabalho na atualidade, a preparação para o mercado de trabalho e como se comportar numa entrevista de trabalho, além de propor reflexões sobre estratégias para alavancar o crescimento pessoal e profissional do participante.

São 50 vagas disponíveis, os interessados devem realizar suas inscrições por meio do telefone (67) 99338-2275, falar com a Cleise Pires.

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Curso de Habilidades Profissionais para o Primeiro Emprego

Data: 13 a 16 de março

Horário: 18h30 às 21h

Vagas: 50

Professor: Rafaela Maia Gomes

Local: Bairro Jardim Tarumã

Informações e inscrições: Cleise Pires (67) 99338-2275

*Com informações da Secretaria Municipal da Juventude