Aberta inscrições para o Curso de Dicção e Oratória no Jardim Canguru

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), abriu uma nova turma com 50 vagas para o de curso de dicção e oratória. As aulas serão realizadas dos dias 10 a 12 de abril, no período vespertino, das 13h30 às 17h, no Instituo Maná do Céu Para os Povos, na Rua Caraíba, número 449, localizada na Região do Anhanduizinho, no bairro Jardim Canguru.

Os interessados já podem se matricular pelo telefone (67) 3331-4127. De acordo com a Sejuv, o curso trata sobre comunicação verbal e não verbal, elementos que compõem uma boa apresentação em público, comunicação efetiva para a resolução de conflitos e como desenvolver uma fala e uma escuta respeitosa.

Priscila da Silva Raimundo, ministrante do curso, fala um pouco sobra importância deste curso: “A boa comunicação é aquela que nos aproxima das pessoas e dos nossos objetivos. Quando melhor é a minha comunicação, melhores são as minhas relações pessoais e profissionais. Há pessoas que perdem oportunidades incríveis por não saberem comunicar suas ideias de forma eficiente. Por isso o objetivo desse curso é te ensinar a usar a comunicação a seu favor”, explica Priscila.

*Com informações da SEJUV