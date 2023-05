Abertas as inscrições para o Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2023-2024

O Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), abriu nesta terça-feira (23) as inscrições para o Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2023-2024. Os editais com todas as instruções do processo seletivo, foram publicadas no Diário Oficial do Estado (clique aqui para acessar). Os candidatos podem se inscrever até 23 de junho.

Para esta edição, os interessados em pleitear o benefício deverão realizar a inscrição no novo sistema on-line da Fundesporte, por meio do endereço: www.bolsa.fundesporte.ms.gov.br.

O processo de seleção dos bolsistas é coordenado anualmente pelo Cogeb (Comitê Gestor da Bolsa Atleta e Bolsa Técnico) da Fundesporte, que analisa os documentos, classifica os atletas e técnicos, realiza entrevistas e divulga os resultados. Nesta edição da Bolsa, o desempenho e classificação dos requerentes em competições do esporte de rendimento serão avaliados no período de 1º de abril 2022 a 30 de abril de 2023.

Ao todo, o programa contemplará 346 atletas e 38 técnicos nesta edição, com recursos mensais de R$ 331 mil e R$ 3,97 milhões somando-se todos os pagamentos (12 meses). Os valores das bolsas por mês variam de R$ 500,00 a R$ 1.500,00. Os recursos são provenientes do FIE (Fundo de Investimentos Esportivos).

As oito categorias do Bolsa Atleta estão divididas da seguinte forma: Estudantil (121 bolsas de R$ 500), Universitário (15 de R$ 950), Nacional (134 de R$ 950), Nacional Paralímpico (28 de R$ 950), Máster (11 de R$ 950), Pódio Complementar (11 de R$ 1.200), Pódio Complementar Paralímpico (13 de R$ 1.200) e Internacional (13 de R$ 1.200). O Bolsa Técnico tem duas categorias: Técnico I (19 bolsas de R$ 1.000) e Técnico II (19 de R$ 1.500).

*Com informações da Fundesporte