Abertas inscrições para 760 vagas em cursos de graduação no IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está ofertando 760 vagas em cursos de graduação. As inscrições para a seleção são gratuitas e vão até o dia 22 de maio.

Podem participar candidatos que já concluíram o ensino médio ou equivalente e que participaram da edição 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com nota acima de zero na prova de redação.

As vagas estão distribuídas nos municípios de Aquidauana (120 vagas), Campo Grande (160), Corumbá (80), Coxim (160), Dourados (40), Jardim (40), Naviraí (40) e Três Lagoas (120).

Metade das vagas ofertadas é destinada a candidatos que cursaram todas as séries do ensino médio em escola pública. Dessas, 50% são para aqueles com renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio.

Seleção - Será feita, exclusivamente, com base na nota total alcançada pelo candidato na edição de 2022 do Enem.

Considera-se nota total, o resultado da média ponderada das notas das áreas de conhecimento (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias) e da redação.

As inscrições devem ser feitas na Página do Candidato.

*com informações do IFMS