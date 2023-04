Abertas inscrições para a 'Corrida Unimed Campo Grande'

A Unimed Campo Grande deu a largada para mais um importante evento, em celebração aos seus 50 anos, comemorado em 12 de maio deste ano: a 1ª Corrida Unimed Campo Grande.

O evento será realizado no dia 27 de maio, a partir das 16 horas, no Parque das Nações Indígenas, com concentração e largada no estacionamento do Yotedy (entrada pela Rua Antônio Maria Coelho).



As inscrições podem ser efetivadas até o dia 10 de maio através do endereço https://www.kmaisclube.com.br/, onde os participantes deverão escolher entre as categorias Infantil (500m), Caminhada (2km) – aqui seu pet será bem-vindo - e Corrida, com percursos de 5km e 10km.



O evento da Unimed CG conta com a parceria das empresas e cooperativas: Nova Saúde, Bizi água de coco, Expertise Investimentos XP, Sicoob Unique Br, Sicredi, Sistema OCB/MS, CBN Campo Grande e G2C Administradora de Benefícios. Além disso, há também o apoio da Águas Guariroba.

A corrida faz parte de uma série de ações festivas, afinal, são cinco décadas de histórias, repletas de muitas lutas, conquistas e sonhos realizados.

Meio século de história

Já são cinco décadas de uma história escrita pelas mãos de médicos cooperados, colaboradores, clientes e pessoas que acreditam na Unimed Campo Grande.

Esses 50 anos de existência, lutas e conquistas serão celebrados no dia 12 de maio, data em que é reforçada a trajetória do nascimento de um novo conceito em saúde para nosso estado.



Inúmeros desafios foram enfrentados, mas diversas conquistas foram alcançadas para que hoje a cooperativa médica chegasse à posição de maior plano de saúde de Mato Grosso do Sul.

Desde a sua criação, em 1973, os propósitos da Unimed CG continuam sendo a busca constante por cuidado, crescimento e inovação, a fim de proporcionar a melhor assistência à saúde aos seus beneficiários e ser um porto seguro aos médicos cooperados, para que exerçam sua profissão com autonomia e, assim, continuem dialogando de forma democrática os rumos da saúde. Isto é a base do nosso cooperativismo, focado fundamentalmente no ser humano.