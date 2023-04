Abertas inscrições para curso de higiene e manipulação de alimentos no centro comunitário Cohab

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), oferece mais 50 vagas para o curso de higiene e manipulação de alimentos. As aulas são gratuitas e acontecem das 18h30 às 21h30 de 10 a 12 de abril, no Centro Comunitário COHAB.

Segundo a Sejuv, o objetivo é ensinar práticas de higiene que devem ser obedecidas pelos profissionais que trabalham com alimentos, desde a escolha e compra dos produtos a serem utilizados no preparo do alimento, até a venda para o consumidor.

“O curso faz parte da capacitação oferecida para a população e, é uma exigência Federal, com autonomia municipal. Qualquer pessoa que pretende manipular alimento, precisa dessa capacitação, inclusive, para que um estabelecimento se formalize, é necessário o curso de higiene de manipulação” explica Ítalo Alves, nutricionista da Sejuv, responsável por ministrar as aulas.

Os interessados podem realizar a inscrições ou obter mais informações através do telefone (67) 99886-1875.

*Com informações da Sejuv