Aberto a negociações, 'petista que tem juízo não conversa com bolsonarista', diz dirigente do PT

Na segunda semana de entrevista, na rádio CBN Campo Grande, com os dirigentes dos partidos políticos de Mato Grosso do Sul, a conversa desta segunda-feira (13), foi com o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Vladimir Ferreira.

Autorizado pelo diretório nacional do PT para negociar nos estados e nos municípios para eleições de 2024, Ferreira frisou que está aberto a conversar com outros partidos. Mas também disse que não está disponível para algumas negociações. “Petista que tem juízo não conversa com bolsonarista”.

Para tentar derrubar a invencibilidade da conquista da prefeitura da Capital, o partido já fechou consenso em torno do nome da deputada federal Camila Jara. No entanto, outras importantes cidades continuam indefinidas, como em Ponta Porã e Dourados.

“Em Dourados temos dois nomes: o professor Thiago Botelho e o vereador Elias Ishy. Acredito que o nome mais maduro seja o do professor Thiago Botelho, mas no PT tudo é levado a consenso, vamos conversar [...] em Ponta Porã eu não posso antecipar o nome, mas é de um companheiro de outro partido”.

Vladimir falou sobre a expectativa da vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2024, a Mato Grosso do Sul para a inauguração fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo e de possíveis investimentos na BR-262. Acompanhe a entrevista completa.