'Abrir novos leitos não resolve', afirma diretor-técnico da Santa Casa

Quatro dias após anunciar superlotação, a Santa Casa de Campo Grande continua vivendo momentos dramáticos no gerenciamento de leitos. Em entrevista ao Jornal CBN CG desta quinta-feira (15), o diretor-técnico do hospital, William Lemos explicou que a má-gestão da rede de saúde no estado tem agravado a situação.

"A Santa Casa é o hospital referência em diversas especialidades. No entanto, se nós ficássemos apenas com atendimentos que são exclusivos da nossa competência essa situação será melhor. O problema é que recebemos o que é obrigatoriamente nossa responsabilidade de atendimento e situações que poderiam ser atendidas em outros hospitais", explicou o médico.

Continue Lendo...

Adicionado a isso, Lemos ressaltou que desde a última sexta-feira (9) houve um aumento de casos ortopédicos em torno de 25%, com elevação também da complexidade dos casos, que exige maior tempo de permanência na unidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre as soluções apontadas pelo médico para a superlotação crônica, estão a gestão dos encaminhamentos e a atualização legislativa de procedimento.

"Não adianta abrir novos leitos. É necessário distruir de forma certa. Não incentivo a abertura de um novo hospital. É um estrutura com alto custo que não vai resolver.[...] A Santa Casa é o hospital referência contratado para o atendimento de casos de alta complexidade. Hoje nós temos entraves mesmo na lei, de legislações que impedem que eu libere o meu paciente sem uma internação para que ele possa fazer um atendimento em ambulatório. São entraves legais que se a gente conseguisse vencer, nós conseguiriamos girar melhor o paciente de menor complexidade".

No ano passado, a Santa Casa abriu 20 novos leitos. A ampliação, além de promover mais vagas, faz parte da atualização dos processos internos de gestão para a melhoria do atendimento. A entrevista completa você confere aqui: