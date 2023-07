Academia ao ar livre da Vila Nogueira é entregue

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), inaugurou nessa quinta-feira (27) a academia ao ar livre da Vila Nogueira.

Essa é a 16ª academia entregue pela administração municipal, somente em 2023, beneficiando bairros comunidades, como o Jardim das Hortênsias, Vila Piratininga, Aero Rancho, Jardim Panamá, Chácara das Mansões, Vila Fernanda, São Caetanao, Portal da Lagoa, Alves Pereira e Cohafama.

Intergeracional e inclusiva, a academia é equipada com aparelhos para atender crianças, adultos, idosos e pessoas com deficiência. São 2 equipamentos para pessoas com deficiência, 5 para crianças e mais 5 para adultos e idosos, assim toda a família pode participar.

A implantação faz parte do MovimentaCG e tem o objetivo de ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos com a oferta de atividades físicas e esportivas que contribuam no desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer, valorizando a cultura local e oferecendo atividades que atendam às necessidades das comunidades, a partir de experiências que incentivem um estilo de vida ativo, contribuindo para o desenvolvimento humano e sustentável.

Além da instalação da academia ao ar livre, o campo de futebol da praça também recebeu uma atenção especial. No entorno do gramado, as antigas lâmpadas comuns deram lugar a novos e modernos refletores em LED. Ao todo, 16 lâmpadas de 180w foram instaladas, proporcionando aos moradores usufruir do espaço a qualquer hora do dia.

*Com informações da Funesp