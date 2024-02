Ação do Dracco ajunta provas contra esquema de lavagem de dinheiro

O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) e o Ministério Público Estadual realizam nesta manhã operação conjunta em Campo Grande, Selvíria e Coxim.

Ao todo, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão nestes municípios. A ação tem o objetivo de desmantelar esquema de Corrupção e Lavagem de Dinheiro em Selvíria.

De acordo com a polícia, os crimes seriam praticados por uma empresa de engenharia e consultoria sediada em Campo Grande, contratada para o gerenciamento de obras e serviços municipais.

Os recursos, segundo a polícia, provêm de um contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa FINISA, no valor de R$ 930 mil e seria destinado ao gerenciamento de obras e serviços municipais, incluindo a elaboração de Projeto Civil e Infraestrutura do Município de Selvíria-MS, com duração de 12 meses.

As suspeitas de irregularidades surgiram durante a análise do procedimento de inexigibilidade e do contrato.

Durante a investigação, foi detectada rapidez anormal na tramitação do processo, com conclusão em apenas 5 dias, e a coincidência de datas entre o Estudo Técnico Preliminar e a proposta da empresa, sugerindo possíveis ajustes prévios.

Ao serem questionados pela polícia, servidores públicos envolvidos no processo de licitação e contratação não deram a mesma versão da história e isso reforçou as suspeitas de irregularidade.

A ação conjunta visa arrecadar elementos de prova e convicção para solidificar as suspeitas existentes, relacionadas ao crime de lavagem de dinheiro envolvendo os suspeitos.