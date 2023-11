Ação gratuita leva atividades recreativas para crianças de Campo Grande

No próximo sábado (25), será realizada a Ação Brincante da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) com atividades recreativas para crianças. O encontro prevê contação de histórias, teatro, oficinas e brincadeiras, das 13h30 às 17h30, na praça Bosque da Paz, localizada na rua Kame Takaiassu, 500, no bairro Carandá Bosque. A ação é gratuita, mas é necessário confirmar a presença.

A professora da Faculdade de Educação, Luciene Cléa da Silva, coordena o projeto de extensão Histórias, brincadeiras e narrativas infantis e convida toda a comunidade para participar. “Queremos levar as atividades que já desenvolvemos na Brinquedoteca da Cidade Universitária para as crianças da comunidade externa, por isso escolhemos como local a praça Bosque da Paz”, explica.

Durante a ação, estudantes e professores dos cursos de Pedagogia, Música e Artes da UFMS proporcionarão muita diversão aos pequenos. Além da Ação Brincante, a equipe organiza encontros semanais com as crianças que frequentam a Brinquedoteca. “O projeto teve início em maio de 2022 com o intuito de proporcionar espaços para contação de histórias e brincadeiras, despertando nas crianças e também nos estudantes participantes do projeto, o gosto pela leitura, as muitas formas de interações lúdicas, a imaginação, a ampliação de repertórios e a valorização das narrativas infantis”, fala a coordenadora. “A partir da abertura da Brinquedoteca, o fato de ter no espaço da Universidade a presença de crianças, filhos e filhas de acadêmicos, professores, técnicos e colaboradores motivou a organização e desenvolvimento do projeto”, detalha.

Neste ano, os encontros têm sido realizados às segundas e terças-feiras, possibilitando momentos de contação de histórias, brincadeiras, novas experiências e muitas descobertas às crianças de2 a 7 anos. Luciene conta que os responsáveis por desenvolver as propostas são estudantes do curso de Pedagogia da UFMS, que participam de forma voluntária. “Buscamos nos reunir, conversar sobre as experiências, estudar temas pertinentes ao que podemos desenvolver e planejar nossas ações, pensando sempre nas crianças e nas possibilidades de interações de forma lúdica e divertida”, conta.

Os objetivos do projeto consistem em: compreender a literatura, a brincadeira e as narrativas infantis como elementos constituintes da cultura e essenciais para a educação infantil; desenvolver a linguagem por meio da contação de histórias e de brincadeiras, ampliando as possibilidades de socialização e construção do conhecimento; proporcionar brincadeiras e demais interações, considerando as narrativas infantis como ferramentas para a construção da identidade; investigar e analisar as contribuições da literatura e de ações lúdicas para a formação da criança.

“A metodologia do projeto respalda-se no tripé ensino, pesquisa e extensão, propondo que haja uma articulação entre os estudos realizados pelos estudantes em várias disciplinas que compõem a sua formação e que discutam temas próximos à literatura infantil, ludicidade, jogos, brincadeiras, desenvolvimento infantil, estágios, práticas pedagógicas, narrativas infantis, dentre outras”. Ela ressalta que o contato com o campo empírico, proporcionado pelos encontros com as crianças na Brinquedoteca, pela observação da realidade e realização das ações de extensão contribui com a ampliação do olhar científico dos estudantes.

SERVIÇO

Ação Brincante da UFMS

Data: 25/11/2023

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Bosque da Paz, na rua Kame Takaiassu, 500, bairro Carandá Bosque

*com informações da UFMS