Ação na praça Ary Coelho disponibiliza atendimento de triagem para câncer bucal

Está sendo realizado nesta quarta-feira (8) o Dia de Prevenção ao Câncer Bucal, na Praça Ary Coelho. A ação teve início às 8h segue até as 14h. No local estão sendo realizadas triagens e avaliações de lesões suspeitas, além de orientações à população sobre o tema.

A coordenadora da Rede de Assistência Odontológica da Sesau (CRAO), Christiane Saliba, destaca que o objetivo é facilitar o acesso ao serviço e mobilizar a sociedade para a prevenção, informando a população sobre como evitar ou reduzir a exposição aos fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da doença.

“Dentro deste cenário também devemos alertar para a importância do diagnóstico precoce. É fundamental consultar um cirurgião-dentista regularmente. Assim, no caso de alguma lesão pré-cancerígena, o profissional poderá tratar a patologia de forma precoce aumentando as chances de sucesso no tratamento”, pontua.

Durante todo o mês de novembro, as equipes de Saúde Bucal da Rede Municipal de Saúde irão realizar ações para acolher os usuários que queiram realizar exame clínico de prevenção do câncer bucal.

A promoção e realização da Semana de Prevenção ao Câncer Bucal conta com apoio do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul (CRO-MS), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Uniodonto e Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Câncer Bucal

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de boca está entre os mais incidentes no Brasil, principalmente na população do sexo masculino. Embora haja estratégias para prevenção e diagnóstico precoce, a maioria dos casos é diagnosticada em estágios avançados.

O Brasil apresenta a maior taxa de incidência da América do Sul, de 3,6 casos por 100 mil habitantes, e a segunda maior taxa de mortalidade, de 1,5 morte por 100 mil habitantes. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer da cavidade oral ocupa a oitava posição entre os tipos de câncer mais frequentes. Sendo que na nossa região Centro-oeste ele é o quinto mais frequente em homens (8,14 por 100 mil) e entre as mulheres, ocupa a 15ª posição.

O Inca acrescenta que o número estimado de casos novos de câncer da cavidade oral para o nosso país, para cada ano do triênio de 2023 a 2025, é de 15.100 casos, correspondendo ao risco estimado de 6,99 por 100 mil habitantes, sendo 10.900 em homens e 4.200 em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 10,30 casos novos a cada 100 mil homens e 3,83 a cada 100 mil mulheres

Entre os diversos fatores de risco presentes no câncer de boca, podemos citar o tabagismo como o principal fator. Estima-se que o risco de adoecer entre fumantes seja quase cinco vezes maior que entre não fumantes.

