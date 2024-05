Ação nacional vai atender cerca de 2,6 mil custodiados em Dourados

A Penitenciária Estadual de Dourados (PED), a maior de Mato Grosso do Sul, receberá entre os dias 13 e 17 de maio a Ação Nacional de Cidadania. A iniciativa, promovida pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), em parceria com as secretarias estaduais e municipais de Saúde, visa oferecer atendimento médico, testagem e vacinação para cerca de 2.600 pessoas, incluindo custodiados e profissionais da unidade prisional.

Durante a semana, serão oferecidos atendimentos de triagem de saúde, atendimentos médicos, realização de testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, além da aplicação de vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde.

Continue Lendo...

A ação contará com o trabalho de aproximadamente 40 profissionais da saúde e de apoio da Senappen, Fiocruz e Ministério da Saúde, além de profissionais da saúde do Estado e do Município de Dourados. A segurança dos atendimentos será garantida por policiais penais da Agepen.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o secretário Nacional de Políticas Penais, André de Albuquerque Garcia, a iniciativa é fundamental para garantir o acesso à saúde de forma digna e humanizada para as pessoas privadas de liberdade. “O acesso à saúde é um direito fundamental e deve ser garantido a todos. As condições do aprisionamento são extremamente desafiadoras, e por essa razão promover atendimentos de saúde e de prevenção de doenças são componentes essenciais nesse contexto. O apoio da Senappen aos estados, envolvendo a parceria com a Fiocruz e o Ministério da Saúde, demonstra a prioridade necessária que a política pública de saúde deve ser pautada”, declarou.

As Ações de Cidadania são promovidas pela Senappen desde 2017, em todo o país, com o objetivo de levar saúde, bem-estar e qualidade de vida para as pessoas privadas de liberdade e para os servidores do sistema prisional.

A ação em Mato Grosso do Sul faz parte do Projeto Valoriza: Saúde em Foco, da Senappen, em parceria com a Fiocruz. A Agepen está responsável pela coordenação dos trabalhos na PED.

Um evento oficial para marcar o início da Ação de Cidadania será realizado no dia 14 de maio, às 10h, na PED, com a presença de autoridades locais.

*Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul