Ação no Tiradentes oferta mais de 40 vagas de emprego

Para quem procura por oportunidade de emprego na região do Tiradentes. A Fundação Social do Trabalho (Funsat), realiza hoje o recrutamento para mais de 40 vagas disponíveis para mais um empreendimento do Grupo Pereira.

A ação acontece no Cras Teófilo Knapik, e segue até as 11h. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, auxiliar nos serviços de alimentação, atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) e atendente de lojas e mercados, sendo 10 vagas para cada função.

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta aos candidatos que compareçam à ação portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.

Oportunidades diárias

Atualmente, a Funsat tem divulgado mais de 2 mil vagas por dia nas mais diversas funções e empresas de Campo Grande. Para concorrer, é preciso que o candidato esteja com o cadastro em dia no órgão, possibilitando o encaminhamento para entrevistas de emprego.

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A fundação está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

*Com informações: PREFCG