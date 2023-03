Ação prepara mulheres para o mercado de trabalho

Mulheres que buscam ingressar no mercado de trabalho ou querem ter seu próprio negócio são convidadas para o evento gratuito “Emprega Mulher”, nos dias 15 e 16 de março, no Centro Comunitário do bairro Coophavilla II, localizado na av. Marinha, 725.

A ação é uma iniciativa do Sebrae/MS, Governo do Estado, por meio da Funtrab (Fundação do Trabalho) e Associação de Mulheres de Negócios de Campo Grande (BPW), com apoio do Sistema Fecomércio, via Sesc e Senac.

A abertura oficial do evento será no dia 15 de março, às 8h30, com a presença de autoridades.

O Emprega Mulher será realizado nos dias 15 e 16 de março, das 9h às 11h e 13h às 17h. A programação foi pensada visando preparar mulheres para acessar o mercado de trabalho por meio de capacitações e oficinas.

Em ambos os dias haverá o Circuito de Elaboração de Currículo para auxiliar as participantes na confecção do documento, incluindo fotografias.

Serão realizadas palestras nas temáticas de liderança, relacionamento no trabalho, dicas para entrevistas de emprego e automaquiagem.

As interessadas em se formalizar como microempreendedora individual (MEI) também contarão com atendimento específico.

A programação completa do Emprega Mulher está disponível no portal do Sebrae.

Arte: Divulgação/ Sebrae e Funtrab

*Com informações do Governo do Estado