Ação Revisional de Contrato pode ser solicitada em qualquer relação de consumo

A Ação Revisional de Contrato é um processo pelo qual se pede a revisão judicial das cláusulas de um contrato. No âmbito do Direito Bancário, os contratos em que se pede a revisão judicial são aqueles originados nas relações entre o agente financeiro (Banco) e os consumidores.

Nesta quinta-feira (19), a advogada Samária Zagretti, sócia do escritório Lima e Pegolo advogados falou sobre o instrumento jurídico que tem como objetivo eliminar as cláusulas irregulares ou abusivas existentes no contrato.

Mesmo com possibilidade pleitear vantagens, em se tratando de processo judicial não há como estabelecer um prazo exato de duração do processo. No entanto, a experiência mostra que um processo de revisão contratual costuma demorar em média 12 meses, considerando o encerramento por acordo judicial, podendo esse prazo se estender caso seja necessário aguardar a sentença. Acompanhe a entrevista completa.