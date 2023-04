Ação simbólica na Bolsa de Valores mobiliza o setor privado para preservação da Terra

Na coluna Mover desta sexta-feira (28) Melissa Tamaciro comenta sobre uma ação simbólica na Bolsa de Valores. Na quarta-feira (26) foi aberto um IPO – sigla em inglês para Oferta Pública Inicial – de uma instituição com 8 bilhões de consumidores, o Planeta Terra. A empresa fictícia Terr4 tem o objetivo de mobilizar o setor privado para a preservação da Terra.

No site da empresa são apresentados dados do planeta, como é feito na bolsa de valores, com números e gráficos de desenvolvimentos.

