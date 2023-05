ACEPP lança campanha do agasalho e visa arrecadar 100mil peças de roupas

A Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã (ACEPP) acaba de lançar a Campanha do Agasalho 2023, com o apoio de seus associados, clientes, fornecedores, parceiros e da população de Ponta Porã e de Pedro Juan Caballero, a adesão ao desapego e à solidariedade.

Aquele casaco usado, um cobertor, uma calça, blusa e até um simples par de meias pode fazer a diferença para quem não tem como se manter aquecido no inverno.

Até aquele vestido social, ou aquele traje do último evento no clube ou na casa dos amigos, também podem aquecer os corações dos menos favorecidos...afinal, você não vai repetir o figurino na próxima festa.

Quem estiver disposto a somar, pode colaborar com peças novas também.

Então se desapegue e doe para quem precisa. Os agasalhos poderão ser entregues na sede da ACEPP, na Avenida Brasil, 2883, durante o horário comercial.